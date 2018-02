Arrestato in casa durante un furto, giovane clandestino in manette

Nel pomeriggio di ieri, erano circa le 16, una pattuglia dei carabinieri ha notato un movimento sospetto mentre transita a in via Campi a Camposanto. I militari si sono accorti di una presenza insolita in un'abitazione e hanno saggiamente deciso di verificare.

Effettivamente all'interno dell'abitazione - in quel momento vuota - si trovava un giovane ladro, che era riuscito a forzare una finestra ed entrare. Il ragazzo aveva vagato per le stanze alla ricerca di oggetti di valore e aveva già rubato una carta bancomat e una macchina fotografica.

Il giovane è stato tratto in arresto e accompagnato in questura: qui è stato identificato in un marocchino di 22 anni, clandestino e pregiudicato. Un secondo ladro potrebbe essere scappato prima che i militari riuscissero ad individuarlo. La refurtiva è stata riconsegnata segnata alla padrona di casa.