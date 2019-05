Sorprende i ladri in casa, i Carabinieri ne arrestano uno. Fuggito il complice

Ieri sera i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Ravarino sono riuscit a trarre in arresto in flagranza di reato un 61enne italiano, già noto alle forze dell'ordine. I militari sono stati avvertiti telefonicamente da un cittadino che aveva sentito dei rumori sospetti nella propria abitazione: una volta giunti sul posto gli uomini dell'Arma hanno effettivamente sorpreso due persone che stavano uscendo dal cortile. Uno dei due criminali è riuscito a darsi alla fuga e a salire a bordo del furgone con il quale era arrivato sul posto, facendo poi perdere le proprie tracce nella notte.

Il 61enne, invece, è stato bloccato dai carabinieri prima che potesse raggiungere il mezzo ed è stato trovato in possesso di una collana e di un orologio in oro per un valore stimato di circa 1.000 euro. Purtroppo il fuggitivo è riuscito a portare con sè parte della refutiva, vale a dire altri due orologi in oro.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando in attesa del processo con rito direttissimo.