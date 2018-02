Entra in una casa e ruba i gioielli, bloccato dalla Polizia e arrestato

Intorno alle ore 23 di ieri sera è pervenuta alla Centrale Operativa una segnalazione attraverso la linea di emergenza 112 da parte di un cittadino che aveva notato un uomo introdursi all’interno di una casa colonica di via Senara, una strada di campagna a nord di Carpi. Il malvivente era stato visto mentre infrangeva il vetro di una finestra e si guadagnava l'accesso all'abitazione, in quel momento vuota.

La Volante è intervenuta tempestivamente e ha sorpreso il malvivente ancora all’interno dell’edificio, dove aveva già rovistato nelle camere da letto, mettendole a soqquadro e impossessandosi di alcuni gioielli in oro. Alla vista degli agenti il giovane ha cercato di disfarsi della refurtiva, sparpagliand i monili in casa, ma è servito a ben poco. I poliziotti lo hanno bloccato e accompagnato in Commissariato.

Il malvivente, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, è risultato essere un cittadino moldavo di 21 anni, clandestino. Nel mese di dicembre scorso era stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione di una bicicletta rubata del valore di 1.200 €, ma la sua carriera criminale era evidentemente in pieno svolgimento.