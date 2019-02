Viola la libertà vigilata e commette un furto alla Coop: arrestato dalla Polizia

Gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 46 anni, in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva da espiare presso una Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Modena il 6 febbraio scorso. La misura si è resa necessaria in quanto il 46enne, in regime di libertà vigilata, ha più volte violato le prescrizioni e il 28 novembre scorso si è reso responsabile di un tentato furto presso il supermercato Coop di via Giardini, dove aveva asportato prodotti cosmetici per un valore complessivo di 170 euro, occultandoli all’interno di un borsone.

L’uomo è stato rintracciato davanti alla stazione ferroviaria e, dopo gli accertamenti di rito, è stato portato presso Casa di Lavoro di Castelfranco dove trascorrerà il resto della pena.