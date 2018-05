Arrestato dopo un furto da Decathlon, è il tredicesimo in due anni

Dopo dodici furti commessi dall'inizio del 2016 ad oggi e nonostante fosse irregolare sul territorio, era ancora libero di commettere nuovi crimini. E domani potrebbe esserlo di nuovo. La storia è quella di un marocchino di 35 anni, tratto in arresto ieri sera poco prima della chiusura presso il negozio di articoli sportivi Decathlon di viale Ovidio.

E' stata la guardia giurata in servizio presso l'Obi - situato proprio accanto - a notare lo straniero che si aggirava con fare sospetto. Il vigilante lo ha seguito anche fuori dalla sua "giurisdizione" e lo ha visto entrare a Decathlon. Qui il nordafricano ha estratto una tronchese che teneva nascosta sotto la giacca e ha iniziato a rompere le placche antitaccheggio di diversi capi d'abbigliamento. La razzia gli ha permesso di accumulare merce per un totale di 600 euro di valore, ma all'uscita delle casse c'era la sicurezza già pronta ad accoglierlo.

Nel frattempo una pattuglia della Volante è giunta sul posto e ha preso in consegna il ladro, che è stato accompagnato in Questura e trattenuto in cella in attesa del processo per direttissima. Trattandosi del suo tredicesimo colpo - almeno fra quelli scoperti dalle forze dell'ordine - è probabile che per il marocchino si aprano le porte del carcere di Sant'Anna. Probabile ma non scontato. Così come probabile ma non automatica sarà la sua espulsione dall'Italia, richiesta dalla Polizia.