Cronaca Zona Fiera / Viale Ovidio

Butta a terra la guardia poi finisce contro un'auto nella fuga, arrestato davanti a Decathlon

Un giovane marocchino è stato preso in consegna dalla Volante a seguito di un furto avvenuto ieri in via Ovidio. Prognosi di 10 giorni per il vigilante, fuggiti due complici