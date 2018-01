Furto al supermercato, ladro arrestato mentre scappa con due tv

Ieri sera I Carabinieri di Castelnuovo Rangone sono riusciti a trarre in arresto un malvivente che aveva appena messo a segno un colpo ai danni di un negozio del paese. L'uomo era infatti riuscito ad entrare all'interno dei locali che ospitano il supermercato Dpiú di via Montanara.

Dopo aver forzato una porta laterale dell'edificio, si era impossessato di due televisori dal valore di 500 euro l'uno. Mentre si allontanava a piedi, tuttavia, una pattuglia dell'Arma che stava pattugliando il territorio si è imbattuta nel soggetto con il carico insolito e lo ha fermato. In breve è stato accertato quanto era realmente accaduto e lo straniero è stato tratto in arresto.

Si tratta di un marocchino di 34 anni, in Italia senza fissa dimora e già noto per altri precedenti di polizia. Oggi sarà processato per direttissima.