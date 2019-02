Smonta e ruba i fanali da altri mezzi in sosta, camionista arrestato a Sassuolo

Ieri i Carabinieri del Radiomobile di Sassuolo sono riusciti a scoprire in tempo reale e neutralizzare un furto ai danni di ignare ditte di trasporto. E' accaduto lungo via Pedemontana, in una delle strade parallele abitualmente frequentate dalle centinaia di camionisti che raggiungono il distretto ceramico e che lì spesso sostano per la notte o per il tempo di riposo prescritto dal codice della strada.

A turbare il sonno dei colleghi ci ha pensato un 37enne di origine pugliesi, che oltre alla professione di camionista aveva deciso di "arrotondare" commettendo furti. I militari lo hanno infatti colto in flagrante mentre smontava alcuni gruppi ottici da altri camion in sosta. L'intervento ha permesso di arrestare l'uomo e di riconsegare i pezzi ai legittimi proprietari.