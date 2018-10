Ruba in un garage, 46enne in manette la scorsa notte

Poco prima della mezzanotte di ieri la Polizia è riuscita ad intercettare un ladro pochi minuti dopo che questi aveva messo a segno un furto in un garage di via Stresa, alla periferia sudest di Modena. Era stato un residente a segnalare la presenza di un individuo sospetto e a fornire alla centrale operativa una descrizione precisa dell'uomo. La pattuglia inviata sul posto ha riconosciuto il ricercato a poca distanza dal luogo del colpo, mentre stava svoltando in sella ad una bicicletta in via Mondovì.

L'uomo è stato identificato in un italiano di 46 anni con diversi precedenti. Nel cestino della bicicletta aveva una scatola con un trapano e un contenitore con alcuni trucchi da prestigiatore: grazie all'arrivo del proprietario del garage è stato possibile appurare che non solo i due oggetti, ma anche la stessa bicicletta erano stati asportati dal box auto di via Stresa, che era stato messo a soqquadro e lasciato con il portone sollevato. Il ladro è stato tratto in arresto.