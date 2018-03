Scoperto a rubare gasolio, dipendente della Manitou in manette

Mercoledì scorso, 28 marzo, i Carabinieri sono intervenuti presso la Manitou di Castelfranco Emilia, la nota azienda che produce macchine per la movimentazione con sede a Cavazzona. Nel mirino di militari è finito un uomo di 47 anni, dipendente della ditta stessa, che l'altro ieri è stato sorpreso mentre rubava carburante dai serbatoi aziendali. Il lavoratore aveva infatti rimpito alcune bottiglie utilizzando la pompa come "self-service". Secondo la ricostruzione dell'Arma non si tratterebbe di un caso isolato. Sull'uomo gravavano infatti già diversi sospetti, dal momento che la ditta avave registrato già una decina di furti analoghi.