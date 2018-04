La borsa schermata la "tradisce", taccheggiatrice in manette all'Extracoop

Ieri pomeriggio il supermercato Extracoop all'interno del centro commerciale Grandemilia è stato teatro dell'ennesimo taccheggio: nel mirino di una ladra sono finiti gli occhiali da sole, una merce ultimamente molto in voga tra i malviventi che evidentemente riescono a rivendere questi accessori con buoni profitti. La donna si è impossessata di tre paia di occhiali dal valore di 479 euro e li ha infilati in una borsa schermata, vale a dire foderata con carta stagnola per poter suberare le barriere antitaccheggio.

Qualcosa però è andato storto e l'allarme dell'uscita senza acquisti è scattato, richiamando l'attenzione delle guardie giurate che hanno bloccato e perquisito la donna. Nel frattempo è giunta sul posto una pattuglia della Volante, che ha identificato la signora, una marocchina di 44 anni, irregolare e senza fissa dimora: per lei è scattato l'arresto per furto aggravato.