Taccheggio all’ipermercato ExtraCoop, coppia fermata dagli agenti

Nel pomeriggio di ieri un cittadino marocchino di anni 47 si è reso protagonista di un furto al Centro Commerciale GrandEmilia. L’uomo, che si trovava insieme alla compagna anche lei di nazionalità marocchina, è stato fermato, una volta oltrepassate le barriere antitaccheggio dell’ipermercato ExtraCoop da personale addetto alla sorveglianza che aveva assistito al furto di tre paia di occhiali. Il marocchino, dopo aver privato dei dispositivi antitaccheggio la merce prelevata dagli espositori, l’aveva nascosta all’interno di una tasca del proprio giubbotto.

Sono quindi intervenuti gli agenti della Volante che hanno accompagnato gli stranieri in Questura per accertamenti più approfonditi, dai quali è emerso che il malvivente è gravato da numerosi precedenti penali e di Polizia (ricettazione, furto aggravato in concorso, resistenza, lesioni personali colpose, in materia di immigrazione e di stupefacenti). La donna è stata denunciata in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso, mentre il compagno è stato trattenuto presso le celle di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.

La merce, il cui valore commerciale è di circa 600,00 euro, è stata riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale, che ha ritenuto essere rivendibile.