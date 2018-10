Cerca di rubare un intero carrello di spesa, 71enne in manette all'Ipercoop

Gli addetti del centro commerciale “Della Mirandola” hanno sorpreso ieri pomeriggio un uomo che stava cercando di rubare una gran quantità di prodotti - principalmente alcolici e cosmetici - provando ad uscire dalle barriere dell'Ipercoop con un carrello pieno di merce, per un valore complessivo di ben 850 euro.

Il taccheggiatore è però stato scoperto e bloccato, mentre gli addetti del negozio hanno chiesto l'intervento dei Carabinieri di Mirandola. Il malvivente è stato identificato in volto molto noto della piccola criminalità locale: si tratta infatti di un uomo di 71 anni originario del napoletano ma residente in zona, che "vanta" una lunghissima lista di precedenti.

Basti pensare che il suo primo arresto è datato addirittura 1982: negli ultimi 36 anni ha poi collezionato molti reati contro il patrimonio ed ha visitato più volte le celle modenesi, così come è avvenuto ieri, dal momento che il 71enne è stato tratto in arresto per furto aggravato.