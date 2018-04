Furto di rame e rifiuti elettronici, due arresti all'isola ecologica

Nella serata di ieri il personale della Squadra Volante ha tratto in arresto due cittadini tunisini, di anni 52 e 34, resisi responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso. A seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112, gli agenti sono intervenuti presso la stazione ecologica Hera in via Mattarella, bloccando i due tunisini che si erano introdotti nell’area dopo aver reciso la recinzione metallica.

All’interno dell’isola ecologica i due malviventi avevano riempito due sacchi di plastica neri con cavi di rame, materiale elettrico ed elettrodomestici asportati dal container destinato alla raccolta di detto materiale.

Il 32enne è stato trovato in possesso di una tenaglia, con tutta probabilità utilizzata per recidere la rete metallica di recinzione al fine di poter asportare il materiale rubato con maggiore facilità.

I due tunisini, gravati da precedenti di Polizia, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.