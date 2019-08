Ladro in manette a "La Rotonda", ferite due guardie giurate

Uno straniero è stato arrestato ieri a seguito di un furto perpetrato ai danni del supermercato Conad del Centro Commerciale “La Rotonda” di via Morane, purtroppo non nuovo a questi episodi. Il ghanese di 39 anni, clandestino e censurato, era stato fermato da due guardie giurate che avevano notato il suo atteggiamento sospetto fra le corsie del supeemrrcato. Infatti, l'uomo aveva sottratto, nascondedolo all’interno di una borsa, diverso materiale tra cui due power bank e cinque auricolari bluetooth.

Pe guadagnarsi la fuga lo straniero ha spintonato e graffiato gli addetti alla sicurezza, ma è stato trattenuto fino all'arrivo della Volante di zona. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti nel suo borsello un paio di forbici da sarta, una lametta da rasoio ed una astina in metallo (tipo grimaldello).

Numerosi i precedenti di Polizia e penali, a carico del 39enne, in particolare per reati contro il patrimonio. Principale bersaglio della sua attività criminale i centri commerciali. Il malvivente, che è stato anche denunciato per immigrazione clandestina e possesso di oggetti atti ad offendere, sarà processato con rito direttissimo questa mattina.

Le due guardie giurate sono state refertate presso il locale Pronto Soccorso e dimesse con prognosi di tre giorni per graffi e contusioni.