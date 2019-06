Furto e minacce alla guardia giurata, in arresto per due confezioni di yogurt

Ieri intorno alle ore 16 un giovane straniero si è presentato presso il discount MD di via Rainusso e dopo aver girato fra le corsie del market ha imboccato l'uscita senza pagare la sua "spesa": due confezioni di yogurt per un valore di 4 euro. L'addetto alla vigilanza ha notato il furto e ha bloccato il ragazzo per chiedere di mostrare la merce rubata: per tutta risposta è stato minacciato con un paio di forbici che il taccheggiatore ha estratto da una tasca.

La guardia giurata ha quindi avvisato la Polizia telefonicamente e ha seguito a distanza il ladruncolo che si stava allontanando. Gli agenti della Volante sono così stati guidati fino a individuare e bloccare il giovane, identificato in un 19enne del Gambia. In virtù dei tanti precedenti di polizia a suo carico, il ragazzo è stato tratto in arresto per rapina impropria.