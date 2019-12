Capitano dei Carabinieri fuori servizio sorprende e arresta un ladro in Piazza Grande

Era in centro storico per una tranquilla domenica di shopping e svago insieme alla sorella minore, quando il suoi intuito da carabiniere ha preso il sopravvento e gli ha permesso di individuare prima e arrestare poi un giovane ladro. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Grande, dove si svolgeva il mercatino dell'antiquariato e dove si trovava anche, fuori servizio, il capitano Francesca Romana Fiorentini, comandante del Radiomobile di Modena.

La giovane ufficiale ha notato uno straniero aggirarsi con fare sospetto tra le bancarelle e lo ha seguito da lontano, fino a quando questi non ha rubato una cintura ad uno degli ambulanti, un capo vintage in cuoi griffato Dolce e Gabbana. La commerciante ha gridato per richiamare l'attenzione dei presenti e il capitano si è immediatamente qualificato intimando al malvivente di fermarsi. Questi però ha preferito la fuga in direzione di via Castellaro, dopo aver lanciato la cintura contro la militare, senza tuttavia colpirla.

Il capitano ha fermato il fuggitivo all'incrocio con via Scudari, bloccandolo contro un muro. Questi però si è divincolato con una gomitata e ha proseguito la sua corsa in direzione di via Emilia. Qui è stato però intercettato da un passante, che si è accorto di quanto stava accadendo e ha placcato lo straniero all'imbocco di vicolo Squallore, dove poi il comandante Fiorentini lo ha immobilizzato in attesa dell'arrivo dei colleghi in servizio.

Il cittadino ghanese si è giustificato dicendo che aveva bisogno di una cintura per i pantaloni, ma non ha potuto evitare l'arresto con l'accusa di tentata rapina impropria e di resistenza.