Ruba pistola e munizioni ad un anziano conoscente, 59enne arrestata

Nella giornata di ieri un anziano residente a Savigno (BO) ha allertato i Carabinieri dopo aver scoperto di essere stato vittima di un furto in casa. Non un furto qualunque, però, dal momento che ad essere stata sottratta era la pistola che l'83enne deteneva legalmente, una Beretta calibro 7,65 completa di 29 munizioni. E' stata la vittima stessa a fornire ai militari l'indicazione utile per rintracciare il ladro, dal momento che l'uomo aveva compreso che ad impossessarsi dell'arma era stata una sua conoscente, che in mattinata era passata a trovarlo.

I carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno quindi rintracciato la donna, una 59enne residente in paese e questa mattina hanno perquisito la sua abitazione, ritrovando la pistola e i proiettili. A quanto si apprende la donna si era recata presso il conoscente anche per chiedere un sostegno economico, che le era però stato negato. A quel punto, senza essere vista, aveva commesso il delicato furto. Non si conoscono però le reali finalità del gesto.

La 59enne è stata quindi tratta in arresto, come prevede la legge in materia di tetenzione abusiva di armi, nonchè denunciata per il furto aggravato. Anche l'anziano è finito tuttavia nei guai per non aver messo in sicurezza l'arma nella sua abitazione ed è stato denunciato a piede libero per omessa custodia.