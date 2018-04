Sorpresi durante un furto in pizzeria, due arresti nella notte

Nel cuore della notte appena trascorsa, intorno alle ore 2, si è verificato un tentativo di furto con scasso ai danni di Pizza&Altro, in via Marianini a Modena. E' stato un residente della parallela via Ruffini a segnalare la presenza di due individui sospetti che si aggiravano fra i caseggiati e che avevano raggiunto l'ingresso posteriore della pizzeria. La Centrale Operativa della Questura ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia della Volante, che effettivamente ha sorpreso i due nel tentativo di forzare la porta del locale.

Gli agenti sono riusciti ad impedire la fuga dei malviventi, che sono stati bloccati e accompagnati in cella di sicurezza. Qui sono stati identificati in un tunisino di 31 anni e in un palestinese di 37. Entrambi sono stati inviati a processo per direttissima, con l'accusa di tentato furto aggravato.