Fallisce il colpo e riprova il giorno dopo, arrestato a I Portali

Intorno alle ore 11 di ieri mattina un equipaggio della Squadra Volante è stato inviato presso il Centro Commerciale "I Portali", dove un addetto alla vigilanza interna aveva sorpreso un ragazzo mentre stava asportando della merce senza pagarla. In particolare, la guardia giurata ha riferito che dalla visione delle telecamere aveva notato il giovane straniero aggirarsi con fare sospetto nella corsia dell'abbigliamento.

Immediatamente l'addetto lo ha riconosciuto come la stessa persona che il giorno prima aveva tentato di rubare un paio di scarpe dopo aver staccato la placca antitaccheggio. Nella circostanza,il ragazzo era stato notato da una promoter presente nelle vicinanze, cosa che lo aveva fatto desistere dal portare a termine il furto.

Dagli accertamenti svolti in Questura è emerso che il ragazzo, un maricchino irregolare, era stato controllato in più occasioni dalla Forze dell'Ordine ed ogni volta ha fornito diverse generalità. Lo stesso er inoltre destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Foggia lo scorso anno e risulta avere numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio.

In considerazione della sua posizione e dell'impossibilità di rintraccio, essendo senza fissa dimora, è stato tratto in arresto e trattenuto in cella in attesa dell'udienza che si terrà questa mattina presso il Tribunale.