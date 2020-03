In carcere per furto, escono dopo due giorni e vanno a rubare sulle auto. Arrestati di nuovo

Lo scorso sabato erano stati arrestati per il furto con spaccata ai danni della Farmacia 55 di via Emilio Po. La Polizia, su disposizione dell'autorità giudiziaria, li aveva poi accompagnati in carcere a Reggio Emilia, non essendo più servibile la struttura di Sant'Anna. Ieri pomeriggio i due giovani sono stati rilasciati e nel giro di qualche ora sono stati arrestati per la seconda volta.

La vicenda surreale vede protagonisti un 24enne e un 25enne di origini tunisine, fermati appunto in via Emilia Ovest dalla Volante dopo la spaccata. Ieri pomeriggio i due sono stati rilasciati dopo che il Tribunale ha stabilito per loro gli arresti domiciliari. A questo punto i due, lasciato il penitenziario reggiano, si sono diretti verso la stazione ferroviaria per rientrare a Modena.

Intorno alle ore 15.00 è giunta alla centrale operativa reggiana la notizia di del fatto che due giovani avevano forzato le portiere di alcune auto parcheggiate in via Martiri di Cervarolo e avevano fatto perdere le loro tracce fuggendo nelle vie limitrofe. A seguito delle ricerche effettuate dagli operatori delle volanti, i due sono stati rintracciati in via Bertolani. Bloccati e perquisiti, nono stati trovati in possesso di varia refurtiva e di oggetti atti allo scasso.

Al termine degli accertamenti i due sono stati tratti nuovamente in arresto per furto aggravato in concorso.