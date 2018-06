Furto da Stradivarius, arrestato clandestino pluripregiudicato

Un cittadino tunisino di 38 anni è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato dopo che aveva cercato di rubare tre paia di scarpe all’interno dell’esercizio commerciale “Stradivarius”, di via Emilia Centro. Lo straniero è stato intercettato dall’addetto alla sorveglianza interna del negozio, che ha immediatamente richiesto l’intervento degli agenti che si trovavano in zona, in servizio di ordine pubblico in occasione del Mercato Europeo.

La Squadra Volante, intervenuta in ausilio, ha poi accompagnato il malvivente in Questura, dove è stato trattenuto in attesa del processo con rito direttissimo. Il tunisino, clandestino sul territorio nazionale, annovera a proprio carico numerosi precedenti di Polizia per furto aggravato, rapina impropria e ricettazione, nonché numerose condanne per reati contro il patrimonio, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.