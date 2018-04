Rubano jeans e magliette Guess, fermati due autotrasportatori

Guai in vista per due autotrasportatori rumeni, fermati ieri dai carabinieri di Campogalliano. I due avevano infatti commesso un furto ai danni della ditta "Trasporti Internazionale Transmec" di via Ponte Alto e sono stati raggiunti da una pattuglia poco dopo il loro allontanamento. Anzichè scaricare in azienda un carico di capi d'abbigliamento, avevano infatti deciso di tenerne parte per sè.

I militari hanno perquisito l'auto di uno dei due e hanno trovato circa 70 tra jeans e maglie da donna a marchio Guess, per un valore di mercato di circa 6.000 euro. I vestiti erano stati nascosti nel baule, nel vano della ruota di scorta sotto il pianale.