Ruba un intero carrello di videogiochi alla Coop I Portali, arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri un giovane straniero ha messo in atto un piano ambizioso per fare incetta di merce in vendita presso l'Ipercoop de I Portali. Obbiettivo del taccheggiatore erano i videogiochi per console, che evidentemente avrebbe rivenduto sottobanco: il giovane non si è però accontentato di sottrarre qualche disco, ma ha organizzato una sortita in grande stile.

Munito di carrello ha raggiunto il reparto videogames e ha iniziato a caricare un centinaio di dischi per Play Station: un'operazione certosina, visto l'ingombro di una quantità tale di confezioni, per altro protette da scatole antitaccheggio. In seconda battuta si è trasferito al reparto abbigliamento e ha coperto il "carico" con alcuni vestiti. Il carrello è stato momentaneamente posteggiato in una corsia prossima ad una cassa non attiva, giusto il tempo per verificare di non essere visto e di aprire la barriera della cassa.

Il ladro ha poi inforcato l'uscita con il carrello e, incurante del suono dell'allarme antitaccheggio, ha cercato di raggiungere la più vicina uscita del centro commerciale. Sulla sua strada si sono però parate le guardie giurate, che lo hanno bloccato in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Sono stati quindi i Carabinieri a prendere in consegna il giovane, un 25enne di cittadinanza rumena, che alle 19.30 è stato tratto in arresto e sarà processato questa mattina per direttissima. La merce, per un valore di ben 7.000 euro, è stata riconsegnata agli addetti dell'Ipercoop.