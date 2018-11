Vignola, arrestato per possesso di droga il gestore dell'ostello comunale

Una perquisizione dei Carabinieri di Vignola presso l'ostello comunale della città dei Contrari ha permesso di rinvenire una quantità di droga destinata allo spaccio, proprio nella disponibilità del gestore della struttura. Ieri è infatti stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio il 55enne italiano titolare dell'attività ricettiva di proprietà comunale, per altro già gravato da precedenti di polizia.

I militari hanno sequestrato un etto di hashish e un etto di marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle dosi e ad un bilancino. Il 55enne è statao trattenuto in cella in attesa del processo direttissimo.

Inoltre, durante il blitz sono stati controllati anche gli ospiti della struttura e uno di loro, un marocchino di 40 anni, è stato segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di una dose per uso personale.