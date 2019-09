In manette il "signore delle truffe", si nascondeva a Formigine

Giorgio Valle, 69enne originario di Sondrio salito più volte alle cronache nazionali e irrintracciabile oramai da anni, questa volta è finito in manette ad opera dei Carabinieri di Formigine. L’uomo, all’apparenza insospettabile, aveva trovato rifugio nella cittadina del distretto ceramico, ma da qualche tempo pendeva su di lui l’ennesimo mandato di arresto per una pena pari a 5 anni e 6 mesi da scontare in carcere.

Il suo curriculum è davvero sorprendente: abile trasformista, negli anni Valle si è fiunto uomo d’affari, banchiere, e anche giornalista. Ha sfruttato questa capacità per crearsi una “carriera”, cambiando nome e nazionalità in base al progetto di raggiro. Un volume di truffe davvero importante, nonostante i diversi arresti susseguiti nel corso del tempo.

Questa volta è stato fermato mentre probabilmente si apprestava a mettere a segno l’ennesima truffa ai danni di una importante azienda del comprensorio ceramico, azienda che si è insospettita e ha segnalato il caso all'Arma, permettendo così ricerche sul conto dell'uomo di cui si erano perse le tracce,

Si tratta infatti di un truffatore professionista con una serie di brillanti colpi e alias, un truffatore internazionale, abile nel raggiro a tutti i livelli e con un elenco di professioni e capacità da far impallidire la fantasia di chiunque e soprattutto uno che ha reso sempre difficile alle forze dell’ordine il lavoro. I Carabinieri della Stazione di Formigine, dopo accurati accertamenti, sono riusciti ad individuarlo in una zona assolutamente inaspettata, dove si era recentemente trasferito e viveva come un normalissimo cittadino, l’insospettabile vicino della porta accanto.