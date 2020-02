Viene licenziato e appicca un incendio accanto alla sua ex azienda

Poco dopo la mezzanotte di ieri è stato segnalato un incendio in via Gremiole, strada di campagna in località Gorzano di Maranello. A bruciare, come hanno potuto appurare i Vigili del Fuoco, era una catasta di legna, situata a pochi passi da un capannone industriale al cui interno vi erano materiali edili e mezzi d'opera. Fortunatamente l'intervento tempestivo dei pompieri ha impedito che il fuoco si propagasse alla struttra industriale, evitando così grossi danni.

Le circostanze hanno fatto presumere che si potesse trattare di un gesto doloso, tanto che i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno avviato immediatamente le indagini. E' stato individuato subito un indiziato, vale a dire un ex dipendente della ditta in questione, un operaio licenziato appena pochi giorni fa. Il motivo - come ipotizzato dal titolare durante il colloquio preliminare con i militari - poteva essere riconducibile a liti intercorse tra i due, culminate appunto con una comunicazione di licenziamento da parte dell’azienda per ripetute assenze da lavoro senza giustificato motivo.

I Carabinieri si sono quindi portati a casa dell'uomo, un 48enne, e durante la perquisizione sono stati ritrovati abiti ancora intrisi di benzina, così come tracce di carburante a bordo della sua auto. L’uomo è’ stato tratto in arresto e condotto presso il carcere con l'accusa di incendio.