Ospedale di Baggiovara, arrestato il paziente che ha appiccato l'incendio

Nelle ore successive al rogo che ieri ha danneggiato una camera del reparto di Diagnosi e Cura - ieri all'Ospedale di Baggiovara - la Polizia di Stato ha tratto in arresto l'autore dell'incendio. Si tratta di un 53enne che si trovava in ospedale per noti problemi psichiatrici.

L'uomo ha utilizzato un accendino e un po' di carta per avviare le fiamme che hanno poi interessato il letto e la camera, venendo fortunatamente domate sia dall'intervento degli stessi agenti del Posto di Polizia interno al nosocomio, sia dai Vigili del Fuoco.

L'incendio non ha provocato feriti, ma solo l'evacuazione temporanea del reparto e i danni materiali agli arredi e alla stanza. Il 53enne, accusato di incendio doloso, non è stato traferito in cella, ma proseguirà la sua cura.