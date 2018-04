Rapina alla Coop, in manette pochi giorni dopo l'ultima denuncia

Lo scorso 11 aprile era stato rintracciato dopo una caccia all'uomo e poi denunciato per rapina impropria, avendo rubato tabacco in un bar nei pressi dell'ospedale di Carpi dopo essersi allontanato dal Centro di Salute Mentale. Oggi invece è finito in cella. E' la parabola discendente di un 34enne di nazionalità indiana, ben noto alle forze dell'ordine. Lo straniero - clandestino, pregiudicato e senza fissa dimora - era di fatto tornato in piena libertà dopo la denuncia della scorsa settimana, ma la sua condizione disperata lo ha portato in breve tempo a commettere un altro crimine.

E' successo oggi pomeriggio nella vicina Soliera, dove il 34enne ha rapinato il supermercato Coop, rubando generi alimentari vari e poi fuggendo oltre le casse dopo aver creato scompiglio tra il personale. I Carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo la fuga, ma bloccarlo non è stato facile. Lo testimoniano le lesioni - fortunatamente non gravi - riportate dai due militari della pattuglia che lo ha arrestato. Le accuse sono di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.