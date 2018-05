Droga. Arrestati due corrieri di hashish dopo un inseguimento in A22

Un'altra brillante operazione della Polizia Stradale di Modena Nord ha permesso di bloccare due trafficanti di droga, come non di rado accade lungo lo snodo autostradale di Modena, imprescindibile anche per chi si dedica a trasporti tutt'altro che leciti. Verso le ore 12.15 di domenica scorsa sull’A22 altezza casello autostradale Carpi, una pattuglia ha notato un’autovettura Ford Mondeo di colore nero, seguita a breve distanza da una Vokswagen Passat di colore bianco, entrambe con targa tedesca, che sfrecciavano in dierezione sud a forte velocità.

Gli agenti si sono quindi messi all'inseguimento, allertando nel frattempo i colleghi e permettendo al Centro Operativo della Polizia Stradale di Bologna e alle pattuglie presenti "a valle" di prepararsi al peggio. I conducenti delle due auto, infatti, vistisi tallonati dal mezzo di servizio hanno cercato di seminarli e giunti in prossimità del raccordo A22 – A1 hanno imboccato l'Autosole dividendosi nei due sensi di marcia. Nonostante questa manovra elusiva, tuttavia, entrambe le macchine sono state bloccate dagli altri equipaggi della Polizia Stradale opportunamente posizionati su entrambe le direttrici della A1.

Le prime verifiche hanno permesso di identificare il conducente Passat nel cittadino spagnolo 52enne J.S.J.C (fermato in carreggiata Sud), ed quello della Mondeo nel 38enne spagnolo G. R. A.. Poiché dalle prime verifiche sono emerse alcune incongruenze circa la regolarità dei documenti di circolazione e poiché gli agenti avevano notato un insolito odore provenire dalla Volkswagen, si è deciso di accompagnare i due iberici al Comando e di approfondire le verifiche sui mezzi. Seguendo l'odore tipico delle sotanze cannabinoidi i poliziotti sono riusciti a scoprire un doppio fondo nel bagagliaio, chiuso da un pannello metallico.

L'apertura dello scomparto segreto - IL VIDEO

Aprire lo scomparto segreto non è però stato facile. Il nascondiglio era infatti dotato di un congegno d’apertura elettrico attivabile tramite un apposito radiocomando, che per altro era a bordo dell'altra auto. Il telecomando funzionava solo una volta inserita la retromarcia nella Passat: schiacciando il tasto “A” si otteneva l’apertura del vano di occultamento; schiacciando quello “B”, lo si richiudeva. Una volta aperto sono spuntati otto involucri contenenti panetti e ovuli di hashish, per un peso complessivo di 13,7 chili.

I due cittadini spagnoli sono stati tratti in arresto per detenzione di stupefacenti e, su disposizione del P.M. di turno, sono stati trasferiti nel carcere di Sant’Anna in attesa della convalida dell’arresto.