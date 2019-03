Ruba una borsetta e fugge in auto, inseguito e arrestato

Ieri pomeriggio intorno alle 15.30 un ladro ha colpito nella tranquilla frazione di Corlo di Formigine. L'uomo - che probabilmente aveva monitorato la situazione da qualche tempo - ha forzato il finestrino di una Nissan Juke parcheggiata lungo via Battezzate, sul cui seggiolino la proprietaria aveva incautamente lasciato per qualche istante la sua borsetta. Il malvivente è riuscito ad impossessarsi del bottino ed è poi fuggito a bordo della propia auto.

La vittima, una 35enne straniera, si è accorta con un attimo di ritardo di quanto stava accadendo e ha immediatamente dato l'allarme contattando i Carabinieri. Una pattuglia dell'Arma che si trovava in zona è riuscita ad intervenire con estrema rapidità e ha individuato l'auto del fuggitivo che si stava allontanando dall'abitato di Corlo.

Ne è nato un breve inseguimento lungo via Radici in Piano, che si è concluso in poco tempo grazie alla bravura dei militari, i quali hanno sbarrato la strada al fuggitivo. L'uomo è stato identificato in un 30enne italiano, già noto per altri precedenti: in auto aveva arnesi da scasso, qualche grammo di hashish e la borsetta rubata pochi minuti prima. Per lui sono scattate le manette, mentre la refurtiva è stata restituita.