Abbandona il furgone e fugge a piedi in Tangenziale, arrestato un ricercato

Quando si è accorto che una pattuglia della Volante stava per fermare il veicolo su cui viaggiava, non ha esitato ad aprire la portiera lato passeggero e a lanciarsi giù, all'altezza della rotatoria del "grappolo", tra la Tangenziale e via Vignolese. Poi si è dato a alla fuga, cercando di seminare gli agenti che lo rincorrevano, scavalcando anche i guardrail e attraversando la tangenziale. Una situazione davvero pericolosa che ha avuto il suo epilogo alcuni minuti dopo, quando i poliziotti sono riusciti a bloccare il fuggitivo dopo circa un chilometro, nei pressi della rotatoria sopraelevata di via Emilia Est.

E', in sintesi, quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle ore 14, quando una pattuglia della Polizia di Stato Ha intercettato un furgone che risultava sulla "lista nera", in quanto spesso utilizzato per commettere furti. Il giovane che ha tentato disperatamente di evitare il controllo è un cittadino bosniaco di 23 anni, a sua volta già noto per una lunga lista di precedenti.

Una volta che i poliziotti lo hanno ammanettato e condotto in Questura è emerso con chiarezza il motivo di tanta foga: il giovane era ricercato con un'ordine di cattura emesso dal Tribunale di Mantova a inizio dicembre, a seguito di una rapina avvenuta a Suzzara. In quella circostanza lo straniero, insieme a due complici, aveva rubato vestiti in un negozio e aveva anche cercato di investire con l'auto la titolare dell'esercizio, uscita in strada per fotografare la targa del veicolo.

Il 23enne si trova ora in cella. A bordo del furgone Fiat Doblò fermato poi ieri viaggiavano anche due connazionali, padre e figlio minorenne: i due sono stati denunciati poiché clandestini.