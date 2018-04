Ruba generi alimentari e ferisce la guardia giurata, arrestato all'Ipercoop

Intorno alle ore 20 di ieri sera gli agenti della Polizia di Stato sono stati inviati ancora una volta al centro commerciale I Portali, per l'ennesimo caso di taccheggio. Protagonista del furto è stato questa volta un 34enne di nazionalità indiana.

L'uomo è stato fermato dal personale addetto alla sorveglianza appena oltrepassate le casse,in quanto aveva asportato senza pagare alcuni generi alimentari per un valore di 40 euro. Lo straniero è stato accompagnato in una stanza appartata in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, ma qui ha dato in escandescenza procurando una lesione alla mano di una Guardia Giurata e opponendo resistenza agli agenti intervenuti con pugni, calci e gomitate.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti di Polizia, è stato trattenuto presso le le celle della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo per direttissima. L'accusa è di rapina e lesioni aggravate.