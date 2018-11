Derubano i viaggiatori alla stazione dei treni, arrestati due clandestini

Intorno le ore 7 di ieri la sala operativa della Questura è stata contattata da un cittadino che era stato appena derubato del portafoglio all’interno della Stazione Ferroviaria: il furto era stato commesso da due ragazzi che si erano poi allontanati sfruttando il sottopassaggio che collega i binari. Gli agenti giunti sul posto, mentre erano intenti a raccogliere informazioni, hanno notato i due soggetti descritti aggirarsi per la Stazione, tallonati da un giovane al quale avevano appena rubato il cellulare.

Vistisi scoperti, i due stranieri, hanno tentato di creare scompiglio spintonandosi a vicenda e gettando per aria un pacchetto di patatine. Uno dei due ha anche provato a disfarsi del telefono appena rubato, lasciandolo scivolare a terra insieme ad un ombrello, ma la mossa è stata vana. Bloccati e perquisiti dai poliziotti, più giovane è stato trovato in possesso di due cellulari, marca Alcatel ed Apple, e di un portafoglio contenente documenti e carte di pagamento di proprietà di un cittadino italiano e la somma contante di 55 euro; l'altro aveva con sé due telefonini marca Nokia ed una banconota da 5 euro.

Entrambi i soggetti - due marocchini di 22 e 23 anni - sono risultati essere irregolari sul territorio nazionale e con precedenti a loro carico: il 22enne per danneggiamento ed invasione di terreni o edifici e l’altro per furto in abitazione, ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Magistrato di Turno, i due giovani sono stati trattenuti all’interno delle celle di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo.

In un secondo momento, poi, grazie alla visione delle telecamere cittadine, gli agenti hanno monitorato tutti gli spostamenti dei due malviventi riuscendo ad individuare il luogo dove era stato abbandonato il portafoglio rubato, recuperandolo e restituendolo al legittimo proprietario.