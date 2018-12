Si aggirano in modo sospetto alla Madonnina, fermati due topi d'appartamento

Nella serata di sabato scorso, 22 dicembre, il personale della Squadra Volante è intervenuto in via Biagi - zona Madonnina - della segnalazione di un residente che aveva segnalato Ia presenza sospetta di due uomini che si aggiravano tra i condomini della via. Gli agenti intervenuti hanno rintracciato e bloccato i due mentre si trovavano ancora nell'androne d'ingresso di un palazzo. I malviventi, entrambi cittadini georgiani, rispettivamente di 29 e 25 anni, con numerosi precedenti di Polizia, non sono riusciti a dare una valida motivazione circa la loro presenza in dett condominio.

Un indizio è arrivato dalla perquisizione personale a carico del 29enne, che nascondeva all'interno di una manica del giubbotto un cacciavite di grosse dimensioni, motivo per il quale stato denunciato in stato di libertà. Accompagnati in Questura per più approfonditi accertamenti, il 25enne è stato trattenuto presso Ie celle di sicurezza della locale Questura, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa di processo con rito direttissimo in quanto rientrato illegalmente in Italia nonostante fosse gravato da un decreto di espulsione.

Nella mattinata di ieri, invece, i poliziotti hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 42 anni destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nell'agosto 2017 dal G.I.P. de Tribunale di Modena. Una pattuglia, mentre transitava in zona stazione ferroviaria, insospettitasi dalla presenza del 42enne, ha deciso di fermarlo per un controllo, dal quale è emerso che lo straniero - pregiudicato per reati contro il patrimonio, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed inosservanza delle norme sugli stranieri - risultava appunto gravato da un ordine di cattura. Al termine degli accertamenti di rito, il marocchino è stato condotto in carcere a disposizione dell, Autorità giudiziario.