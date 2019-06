Furti su tre auto in sosta, 47enne incastrato dalla Polizia

Nelle prime ore di questa mattina, la Squadra Mobile ha tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Modena il 31 maggio scorso, un cittadino italiano di 47 anni ritenuto responsabile di tre furti aggravati commessi tra gennaio e marzo in via Saluzzo, in via Agnini e in via Cavazzi.

In quelle tre occasioni il malvivente aveva infranto i finistrini delle autovetture e rubato rispettivamente una borsa e due giacche, contenenti bancomat, carte di credito ed effetti personali, per poi darsi alla fuga con l’aiuto di un complice. In un caso, era anche riuscito a prelevare contanti con un bancomat rubato.

Le indagini degli investigatori, coordinate dalla Procura di Modena, hanno permesso di risalire all’autore. Fondamentali sono state le testimonianze dirette delle vittime, l’analisi dei fotogrammi delle telecamere di alcuni esercizi commerciali nelle vicinanze del luogo del reato e le impronte digitali lasciate su una delle autovetture depredate. Gli scrupolosi rilievi effettuati dal Gabinetto di Polizia Scientifica hanno infatti permesso di attribuire l’impronta rilevata a quella del palmo della mano sinistra dell’indagato.

Il 47enne, gravato da precedenti penali anche recenti per rapina, furto ed evasione, è stato rintracciato presso la propria abitazione e scortato nel carcere di Sant'Anna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.