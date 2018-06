Spacca il finestrino di un'auto, ladro arrestato accanto al Novi Sad

Intorno all’una di questa notte una signora che si trovava nella zona del parco Novi Sad ha udito il rumore inconfondibile di vetri andare in frantumi e si è accorta della presenza di un uomo che stava mettendo a segno un furto su auto. La cittadina ha immediatamente contattato la linea di emergenza 112, richiedendo l’intervento della Polizia. Rimanendo in costante contatto telefonico con la Centrale Operativa e seguendo a distanza il malvivente, la donna ha permesso agli agenti di individuarlo ed assicurarlo alla giustizia.

Il 47enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di una chiave svita bulloni di metallo di medie dimensioni, con la quale senza ombra di dubbio aveva frantumato il finestrino dell’autovettura, una Ssangyong modello Rexton in sosta lungo via Fontanelli.

Accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi, l’uomo è stato trattenuto presso le celle di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.