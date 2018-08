I vincini scoprono un ladro sul balcone di casa, arrestato dalla Volante

Nella notte appena trascorsa la sinergia tra i residenti e la Polizia di Stato ha permesso di assicurare alla giustizia un topo d'appartamento, che come altri molti "colleghi" era all'opera in città approfittando delle ferie estive di molti modenesi. Una donna residente in via del Perugino, accanto al Parco Amendola, poco prima dell'una ha notato la presenza di una persona sul balcone situato al primo piano di una casa vicina e lo ha visto chiaramente armeggiare contro la serranda abbassata della porta-finestra.

Grazie alla telefonata alla centrale operativa della Questura, due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti rapidamente all'indirizzo indicato: mentre una pattuglia ha bloccato la strada per sbarrare la via di fuga, un'altra si è portata sotto al balcone, bloccando di fatti il ladro, che non ha avuto alternativa se non quella di finire in manette per mano dei poliziotti.

Il giovane, un albanese di 26 anni, aveva con sè una torcia e un grosso cacciavite con il quale aveva danneggiato la tapparella, ma fortunatamente non era ancora riuscito a forzare la porta. Lo straniero è stato arrestato per tentato furto e sarà processato oggi per direttissima. Già arrestato per un altro furto due anni fa in Brianza, era stato espulso in maniera coatta nel maggio del 2017, ma era evidentemente rientrato illegalmente in Italia. per questo dovrà rispondere anche della violazione in materia di immigrazione clandestina.