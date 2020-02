Derubata della bici durante un prelievo al postamat, ladro bloccato dall'Esercito

Ieri sera un ladro ha colpito in pieno centro storico, approfittando della sosta che una cittadina aveva effettuato in via Modonella per prelevare allo sportello automatico delle Poste. Il malvivente si è portato rapidamente verso la bicicletta elettrica della donna e con una tronchese ha tranciato il lucchetto per poi iniziare la fuga.

Fortunatamente la vittima si è accorta in tempo dell'accaduto e ha iniziato a gridare, inseguendo poi il ladro insieme ad un'amica che era con lei. Le loro grida hanno attirato l'attenzione della pattuglia dell'Esercito Italiano che staziona in zona nell'ambito dell'operazione Strade Sicure: i militari sono intervenuti prontamente e hanno bloccato il fuggitivo all'angolo tra via Emilia Centro e corso Canalgrande.

Il malvivente, un cittadino italiano, è stato poi consegnato alla pattuglia della Squadra Volante che era giunta sul posto allertatiada alcuni passanti che avevano assistito al trambusto. L'uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e processato per direttissima.