Furto al supermercato, arrestato ladro "in costume"

Sabato i Carabinieri di Carpi sono stati chiamati ad intervenire in a Soliera, dove il personale del supermercato Famila ha lanciato l'allarme dopo aver subito un furto. Un giovane straniero, infatti, era stato visto impossessarsi di alcuni prodotti e poi fuggire a gambe levate dopo essere stato scoperto. I militari sono però riusciti ad intercettarlo e lo hanno tratto in arresto qualche minuto dopo in via Lama di Quartirolo.

Il ladro aveva ancora con sè la refurtiva, composta da alcune confezioni di sostanze antiparassitarie. Singolare tuttavia l'outfit scelto dal malvivente - identificato in un cittadino rumeno di 29 anni - che sotto il maglione indossava un costume da bagno (intero) da donna. Un foro nel tessuto elastico del body gli permetteva di nascondere all'interno i prodotti rubati.

Una "moda" che evidentemente si sta diffondendo tra i taccheggiatori di origine rumena: qualche ora prima un connazionale 19enne era stato denunciato dai Carabinieri di Ravenna con la stessa identica mise e nelle stesse circostanze. Il 29enne è stato arrestato per furto aggravato.