Indossa 16 vestiti per tentare di rubarli, arrestato a Decathlon

Intono alle ore 13.00 di ieri un equipaggio della Squadra Volante è stato inviato presso l'esercizio commerciale "Decathlon", in zona Cittanova, dove un addetto alla vigilanza interna aveva sorpreso un giovane mentre stava asportando della merce senza pagarla. In particolare, l'uomo ha riferito che dalla visione delle telecamere interne aveva notato un ragazzo aggirarsi con fare sospetto nella corsia dell'abbigliamento. All'atto di oltrepassare la barriera delle casse aveva fatto suonare l'allarme.

Alla richiesta dell'addetto alla vigilanza il giovane aveva risposto consegnando tre cappellini e tre paia di solette per scarpe. Lo straniero pensava forse di farla franca con questo gesto di "resa", ma l'allarme antitaccheggio continua a suonare. Nel frattempo i poliziotti sono arrivati al negozio e lo hanno perquisito a fondo, scoprendo che aveva indossato ben 9 paia di pantaloncini e 7 t-shirt sotto i suoi vestiti, dopo aver in parte danneggiato i capi nel tentativo di asportare la placca antitaccheggio.

Gli accertamenti esperti hanno permesso di appurare che il 30enne marocchino, irregolare sul Territorio Nazionale, era già stato più volte denunciato e anche arrestato per reati contro la persona e contro il patrimonio (recentemente è stato denunciato per aver brandito un'alabarda nei confronti di alcuni giovani a cui voleva vendere una bicicletta oggetto di furto in zona Madonnina).

In considerazione dei precedenti specifici e della sua posizione e dell'impossibilità di rintraccio, essendo senza fissa dimora, è stato tratto in arresto e trattenuto in cella in attesa dell'udienza che sì terrà presso il Tribunale.