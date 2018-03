Sorpreso a rubare sulle auto, arrestato dopo una fuga dentro La Tenda

Ieri sera, erano circa le 23, un cittadino ha notato un giovane straniero che si aggirava in maniera furtiva tra le auto parcheggiate lungo viale Monte Kosica. Provvidenziale la chiamata alle forze dell'ordine, con la risposta tempestiva della pattuglia dei Carabinieri che si trovava più prossima al luogo della segnalazione. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno effettivamente appurato che il ragazzo aveva rotto i finestrini di due automobili.

Alla cista degli uomini in divisa il malvivente si è dato alla fuga, prima in sella alla sua bicicletta, poi gettandola a terra e proseguendo a piedi in direzione de La Tenda, il locale all'angolo con viale Molza. Per fuggire ai militari gli ha prima scagliato contro il martelletto usato per infrangere i vetri, poi si è introdotto nel locale pubblico, mescolandosi al pubblico che stava assistendo ad un concerto.

Questo non ha però impedito ai Carabinieri di bloccarlo e di condurlo in caserma in stato di arresto. Il ladro è stato identificato in un tunisino di 19 anni, clandestino e pregiudicato. Su una delle auto erano state rubate solo alcune monete, mentre sull'altra il giovane non aveva fatto in tempo a prendere nulla proprio per l'arrivo dei militari. In compenso è stato trovato in possesso di altri oggetti (in foto) rubati presumibilmente su altre macchine, i cui proprietari non sono ancora stati identificati.