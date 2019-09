Taccheggio, 24enne arrestato al centro commerciale Grandemilia

La Squadra Volante ha tratto in arresto un 24enne italiano, responsabile del reato di furto aggravato in danno dell’ipermercato Extracoop, presso il Centro Commerciale “Grandemilia”. Il giovane è stato fermato oltre la barriera delle casse, dopo aver pagato il corrispettivo di un succo di frutta e di un pacco di tovaglioli, da una guardia giurata, che aveva notato da parte del ladro una serie di movimenti estremamente sospetti all’interno del supermercato.

Di fatto, il 24enne si era portato più volte all’interno di un camerino, fermandosi per parecchio tempo, con prodotti di vario genere, dall’abbigliamento agli alimentari, occultandoli di nascosto in una borsa dopo averli privati delle tacche antitaccheggio e dei codici a barre.

Gli agenti lo hanno perquisito e hanno trovato anche una tenaglia e un paio di forbici, utilizzati per staccare le etichette. In uno zaino recuperato nel camerino erano state nascoste le placche strappate e i codici a barre tagliati. La refurtiva, non rivendibile, ammonta a oltre 370 euro.

Il 24enne, gravato da numerosi precedenti penali e di Polizia per reati contro il patrimonio, ricettazione, porto d’armi, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, evasione, danneggiamento e lesioni personali, è stato trattenuto presso la cella della Questura in attesa del processo con rito direttissimo.