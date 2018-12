Centro commerciale La Rotonda, arrestato un taccheggiatore pluripregiudicato

Ieri intorno alle ore 13 la vigilanza privata del centro commerciale La Rotonda ha bloccato uno straniero che era appena transitato oltre le casse nascondendo una serie di prodotti rubati. L'uomo, un 32enne ghanese, aveva pagato appena 2 euro per un prodotto, ma contemporaneamente aveva fatto incetta di merce per un valore di circa 300 euro.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, che hanno preso in consegna il ladro dopo aver accertato i fatti. Lo straniero aveva con sè anche un singolare oggetto non proveniente dall'interno del supermercato Conad, ma altrettanto oggetto di furto: un martelletto frangivetro rosso di quelli che si trovano sui vagoni dei treni di Trenitalia. Il ghanese, pluripregiudicato, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione.