Ladro sorpreso durante un furto in casa, si nascondeva nel camino

La scorsa notte i Carabinieri sono intervenuti in via della Pace a San Prospero, dove era stata segnalata l'intrusione di due persone in un'abitazione. Il rapido intervento dei militari non solo ha permesso di evitare che il furto si consumasse, ma ha consentito anche di arrestare uno dei due malviventi, mentre il complice è fuggito.

Gli uomini dell'Arma hanno perlusrtrato l'edificio meta dei ladri, ma hanno impiegato dieci minuti prima di scoprire la presenza del giovane intruso, che si era nascosto nel camino dell'appartamento. E' così finito in manette per tentato furto in concorso un 22enne di nazionalità marocchina, residente in paese. Dopo il processo per direttissima che si è tenuto questa mattina, il ragazzo è stato trasferito in carcere.