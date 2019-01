Furto su un'auto al "Gallo", poliziotto fuori servizio blocca il ladro

Intorno al mezzogiorno di ieri un agente della Questura di Modena che stava trascorrendo il tempo libero passando nella zona del "Gallo", tra via Giardini e piazzale Risorgimento, ha notato uno straniero allontanarsi da un'auto in sosta dopo aver commesso un furto. Il poliziotto non ha perso tempo e ha inseguito il sospetto, riuscendo a bloccarlo in Calle di Luca, poi supportato dai colleghi della Volante giunti sul posto.

E' emerso che il malvivente aveva appena rubato un iPhone lasciato a bordo del veicolo, di proprietà di u uomo che poco dopo ha sporto denuncia per l'accaduto. Il ladro è stato identificato in un 31enne di nazionalità tunisina, irregolare in Italia, che è stato tratto in arresto per furto aggravato e scorato in cella in attesa del processo direttissimo che si terrà domani mattina.