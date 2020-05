Via Emilia Ovest, 28enne rintracciato dopo due anni di latitanza negli stabili abbandonati

E' terminata ieri sera - dopo due anni - la latitanza di un 28enne albanese, destinatario dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento per una pena di due anni e 9 mesi di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. E' stata la Squadra Mobile della Questura di Modena a rintracciare e arrestare il giovane in città.

Le attività investigative hanno consentito di scoprire che il giovane albanese era riuscito a sottrarsi alla cattura mettendo in opera tutta una serie di espedienti. Infatti, circolava liberamente in provincia avvalendosi di documenti di riconoscimento con generalità differenti dalle sue, riuscendo così ad evitare la cattura immediata durante un eventuale controllo delle forze dell'ordine.

Era anche riuscito a trovare dei magazzini in disuso, sia nel centro cittadino che nella prima periferia modenese, nei quali aveva l’accortezza di stabilirsi per non più di due otre settimane per evitare di dare nell’occhio. Tuttavia, proprio questa circostanza ha destato sospetto in chi ha segnalato strani movimenti da parte di un occupante abusivo.

Gli agenti della Mobile, dopo alcuni appostamenti, sono così riusciti ad indivisuarlo in via Emilia Ovest e a trarlo in arresto. Ieri sera il giovane è stato anche trovato in possesso di cocaina, guadagnandosi così una nuova denuncia.