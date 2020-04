Ubriaco reduce da una rissa aggredisce gli agenti e ne ferisce quattro: arrestato

Un grave episodio è accaduto lo scorso pomeriggio in centro storico, che è costato l'arresto ad un uomo di origine albanese con precedenti di polizia, classe '91, regolare in Italia.

Erano circa le 16.30 quando una violenta lite si è scatenata tra il 29enne di cui prima e un cittadino pakistano senza fissa dimora in Corso Canalchiaro. Dopo la colluttazione, le cui ragioni rimangono ignote, il protagonista della vicenda si è allontanato, per poi essere intercettato da una guardia giurata in via Tre Re a distanza di pochi metri dal luogo della rissa.

Date le condizioni dell'uomo, dal volto tumefatto, visibilmente ubriaco e in uno stato di totale agitazione, la guardia chiamato la Polizia Municipale, che a sua volta ha richiesto l'intervento di due volanti di Polizia. La furia dell'uomo si è riversata sugli agenti con una violenza tale da rendere necessario l'uso dello spray al peperoncino. Questo non ha comunque impedito che quattro poliziotti rimanessero feriti, con una prognosi di 7 giorni.

L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e trasportato in Questura. Avendo l'iracondo sputato più volte agli agenti, e considerata la particolare situazione epidemiologica attualmente in corso, verrà effettuato ad essi il tampone nei prossimi giorni. Anche l'altro protagonista della zuffa è stato identificato, ma non si è proceduto nei suoi confronti.