Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 39enne a Carpi

Anche ieri, a Carpi, si è ripetuto un copione purtroppo sempre più frequente. Al termine di una lite domestica un uomo di 39 anni ha colpito la compagna e le ha causato alcune lesioni, condite da insulti e sputi in faccia: i militari sono intervenuti presso l'abitazione della coppia per accertarsi di quanto accaduto, scoprendo che si trattava "solo" di un ennesimo episodio violento.

La donna ha infatti denunciato di essere stata per diverso tempo oggetto dei maltrattamenti del compagno, di professione operaio, anche alla presenza del figlio 14enne, costretto a sua volta a subire la difficile relazione dei genitori. L'Arma ha raccolto le testimonianze e svolto rapide indagini, decidendo poi di trarre in arresto l'uomo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.