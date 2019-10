Segrega la compagna in casa e la picchia, 38enne arrestato per maltrattamenti

Un altro drammatico caso di maltrattamenti in famiglia è stato portato alla luce grazie ad un intervento delle forze dell'ordine a seguito di una lite domestica. E' stata la Polizia, con la Squadra Volante, ad intervenire presso una casa popolare di Modena dove un ragazzo aveva chiesto aiuto per la situazione di aperto conflitto che era nuovamente scoppiata tra la madre e l'attuale compagno. La famiglia - composta da una 38enne marocchina, dai due figli adolescenti, dall'attuale compagno - tunisino e coetaneo - e da un neonato - non era purtroppo nuova a fatti di questo genere.

Nel giugno dello scorso anno l'uomo aveva infatti picchiato la compagna incinta al sesto mese, dopo aver saputo che questa aveva chiesto un incontro con la psicologa del consultorio. La donna era stata percossa con pugni in testa fin quasi a svenire e solo l'intervento del figlio, anche in quel caso, aveva evitato il peggio. Il 38enne era stato ammonito dal Questore con uno specifico avviso, che tuttavia non era servito a cambiare il suo atteggiamento. La compagna aveva per altro ritirato la querela sporta in un primo momento.

Ieri la coppia ha litigato in modo acceso e la donna ha letteralmente preparato le valige per il compagno, chiedendo che se ne andasse di casa. Il tunisino è diventato una furia e ha scardinato la porta di ingresso, urlando e minacciando la moglie e i bambini. Un atteggiamento che è proseguito anche dopo e nonostante l'arrivo degli agenti della Volante: il 38enne ha preso le valige e le ha scaraventate giù dalle scale, promettendo vendetta alla convivente, cui per altro è intestato l'appartamento.

Il lavoro attento e scrupoloso dei poliziotti ha permesso di ricostruire non solo quanto accaduto ieri, ma anche di raccogliere denunce e testimonianze sugli ultimi cinque anni, durante i quali la 38enne ha spiegato di aver vissuto un vero e proprio calvario. Non solo è finita per tre volte al pronto soccorso sotto i colpi del compagno, ma è stata costretta a vivere reclusa in casa, priva di contatti con i suoi conoscenti e seguita perfino sul luogo di lavoro, stretta nella morsa della gelosia e della voglia di possesso dell'uomo.

Il tunisino è quindi stato tratto in arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e portato direttamente in carcere al Sant'Anna.